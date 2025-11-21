В Хабаровске открыли пункт бесплатного проката детских вещей

В Хабаровске начала работать специальная служба, которая помогает семьям с маленькими детьми. С 20 ноября в Центре социальной помощи семье и детям можно совершенно бесплатно взять во временное пользование самые необходимые вещи для новорожденных. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Этот пункт проката создан, чтобы поддержать родителей, которые оказались в сложном финансовом положении. Особенно такая помощь важна для семей участников специальной военной операции. Здесь можно получить коляску, детскую кроватку, стульчик для кормления и многие другие предметы, без которых не обойтись с малышом до полутора лет.
Вещи выдают бесплатно, порядок определяют по очереди, в зависимости от того, когда была подана заявка. Центр работает под руководством министерства социальной защиты Хабаровского края.
Организаторы также приглашают к сотрудничеству всех, кто хочет помочь. Если у вас есть хорошие и исправные детские вещи, которые уже не используются, или если вы представляете предприятие и готовы оказать поддержку, — пункт проката с благодарностью примет такую помощь. Это позволит помочь еще большему числу семей.
В планах у властей края — открыть такие же пункты бесплатного проката и в других районах, чтобы поддержка была доступна всем жителям.
Узнать более подробную информацию можно по адресу: город Хабаровск, улица Постышева, дом 8, или по телефону