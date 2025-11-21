В Хабаровске открыли пункт бесплатного проката детских вещей

Организаторы также приглашают к сотрудничеству всех, кто хочет помочь. Если у вас есть хорошие и исправные детские вещи, которые уже не используются, или если вы представляете предприятие и готовы оказать поддержку, — пункт проката с благодарностью примет такую помощь. Это позволит помочь еще большему числу семей.