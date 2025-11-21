Названа самая красивая девушка мира

Ранее ливано-французский музыкант Омар Харфуш, входивший в жюри «Мисс Вселенная», обвинил организаторов конкурса в подтасовках. Он заявил, что топ-30 участниц был составлен заранее и без участия официального жюри. Отбором, по его словам, занимались люди, непосредственно связанные с представительницами некоторых стран.