Спелеолог Долотов оценил шансы Усольцевых выжить в пещере как маленькие

Спелеолог Юрий Долотов в разговоре с aif.ru оценил шансы пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых выжить в пещере. В понедельник опытные альпинисты осмотрели ходы и гроты пещеры глубиной 15 метров недалеко от поселка Кутурчин. Следов людей там не нашли.
Долотов сказал, что современному человеку в дикой природе выжить очень трудно, поскольку люди забыли, как добывать еду — охотиться без ружья или ставить силки. Зимой в Красноярском крае холодно, так что нужен огонь. Пока есть спички, проблем нет, но если они кончатся, нужно постоянно поддерживать костер.
При этом, по его словам, пещеры могут быть теплее, если зайти подальше от входа, и там можно жить. Но в глубине разжигать огонь нельзя — дым убьет быстрее всего. Также не везде есть вода, но зимой можно топить снег.
Он добавил, что пещеры — опасное место, особенно для ребенка. Некоторые пещеры относительно безопасны, но в других легко провалиться или травмироваться. Тут нельзя дать один совет для всех — зависит от конкретной пещеры. В целом это зона повышенного риска.
Загадочное исчезновение семьи Усольцевых приковало внимание всей страны к Кутурчинскому Белогорью, которое находится в 200 км от Красноярска. Но что это за место? Krsk.aif.ru на основе очерков путешественника Юрия Лесовика собрал пять удивительных фактов об этих скалах, а также выяснил, могут ли они быть аномальной зоной и как сейчас идут поиски пропавшей семьи.