Куда сходить в выходные в Иркутске? Выставки, бои и многое другое

Выставка работ художника Раксаны Райдо «Дороги Азии» работает на третьем этаже «СильверМолла». Посетители могут увидеть картины, созданные в путешествиях по Бурятии, Алтайскому краю, Китаю и Таиланду. Яркие полотна возвращают к природе, духовным истокам, свету и правде о себе. За каждым из них — история из жизни, опыт путешественника, эксперимент духовной практики.