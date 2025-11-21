Ричмонд
Куда сходить в выходные в Иркутске? Выставки, бои и многое другое

Самые интересные городские события грядущего уикенда.

Выставки, бои и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.

Мир, в котором мы живём (12+)

Фильм посвящен тому, как проходило становление современного восприятия мира — от лежащей на спинах слонов плоской Земли до современной научной космологии. Продемонстрированы системы мира, последовательно сменявшие друг друга в сознании людей. Показаны поиски и сомнения учёных, рассказано о великих открытиях ускоренно расширяющейся Вселенной и загадочного реликтового излучения.

Мероприятие пройдет в планетарии школы № 19 22 ноября в 15.00.

Сибирский Легион — Гран-При (16+)

Иркутск снова станет столицей смешанных единоборств. В программе— официальные бои, нокауты и море адреналина. Пятый турнир «Сибирский Легион» на большой арене города.

Мероприятие состоится в ледовом дворце «Айсберг» 22 ноября в 19.00.

Концерт «Знакомьтесь, фагот» (12+)

Концерт с участием фагота пройдёт в пространстве «Внутри музыки». В одних произведениях он создаёт мрачную, гнетущую атмосферу, в других может звучать мягко, лирически, экспрессивно и даже комически. В программе — произведения разных эпох: от Средневековья до современности.

Концерт состоится по адресу ул. Рабочего Штаба, 27/1 22 ноября в 15.00.

Философская трагикомедия «Фауст» (18+)

Народный театр «Содружество» под руководством Александра Гречмана вновь представляет философскую трагикомедию «Фауст». Спектакль по произведению Гёте поднимает вечные темы: поиск смысла жизни, борьба добра и зла, ценность любви и нравственной чистоты, проблема свободы воли и ответственности за выбор, вера в человека и его духовное возвышение.

Спектакль состоится в Иркутском энергетическом колледже 23 ноября в 17.00.

Выставка Раксаны Райдо «Дороги Азии» (6+)

Выставка работ художника Раксаны Райдо «Дороги Азии» работает на третьем этаже «СильверМолла». Посетители могут увидеть картины, созданные в путешествиях по Бурятии, Алтайскому краю, Китаю и Таиланду. Яркие полотна возвращают к природе, духовным истокам, свету и правде о себе. За каждым из них — история из жизни, опыт путешественника, эксперимент духовной практики.

Выставка проходит по адресу улица Сергеева, ⅗ до 25 ноября.