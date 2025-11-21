Ричмонд
В Красноярском крае нашли зараженную опасным вредителем хурму

В Красноярском крае нашли опасного вредителя в партии хурмы из Узбекистана.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярск из Узбекистана ввезли партию хурмы, зараженную опасным карантинным вредителем. Как рассказали в краевом Россельхознадзоре, в продукте нашли червеца Комстока.

Лабораторные исследования подтвердили заболевание партии. Общий вес прибывшей хурмы — 20,2 тонны.

Предпринимателю, который привез в регион опасную продукцию, выдали уведомление о принятии мер. В итоге весь товар обработали разрешенными к применению препаратами.

Червец Комстока поражает более 300 видов плодовых, овощных и декоративных культур растений. Карантинные объекты безопасны для людей, но могут уничтожить до 80% урожая.