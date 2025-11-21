Ричмонд
Times of India: В Индии тигр растерзал 63-летнего фермера

В Индии тигр напал на 63-летнего фермера Чандрика Прасада. Об этом сообщает Times of India. Мужчина ушел на свои поля сахарного тростника и долго не возвращался, что обеспокоило его сына — Вишну.

Вишну Прасад отправился на поиски и нашел окровавленные шлепанцы отца. Следы на земле привели его к месту, где лежали останки. По данным местных жителей, на теле были видны следы когтей и укусов, а хищник частично съел ноги и живот мужчины.

После происшествия жители села выступили против лесного департамента. Они заявили, что предупреждали власти о том же тигре еще два месяца назад, когда он уже нападал на домашний скот. Однако за это время хищника так и не отловили.

Селяне потребовали установить проволочные заграждения между лесом и их угодьями. По их словам, это могло бы снизить риск новых нападений и защитить людей и животных, передает издание.

До этого тигр напал на жителей индийской деревни Бадагалапура, работавших в поле. Испугавшимся местным пришлось забраться на деревья, чтобы спастись от внезапно появившегося хищника.

Недавно тигр-людоед растерзал пожилого мужчину недалеко от индийского национального парка Валмики в штате Бихар. Инцидент произошел когда 61-летний Кишун Махато из деревни Кхекхария выгнал своих буйволов на пастбище.