Глава немецкой консервативной партии «Союз за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт призвала Европейский союз (ЕС) отменить санкции против России с целью достижения прекращения огня на Украине. Соответствующая публикация появилась на ее странице в социальной сети Х.
— Чтобы вновь суметь оказывать влияние на переговоры, европейцам следовало бы предложить прекращение санкций и возобновление отношений в области энергоресурсов с Россией в обмен на прекращение огня, — написала она.
Вместе с тем Вагенкнехт выразила возмущение решением ЕС выделить Украине «репарационный кредит», финансируемый за счет замороженных российских активов, особенно на фоне коррупционного скандала.
Еще 26 сентября бельгийский премьер отверг идею канцлера Германии Фридриха Мерца о выдаче Украине беспроцентного кредита на 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.
До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам — членам Евросоюза официальное письмо с предложением принудительно изъять у России замороженные активы.
Среди стран, которые могут воспрепятствовать этому, — Венгрия и Словакия. Кроме того, по данным СМИ, европейские политики опасаются, что потенциальная помощь может попасть «не в те руки», поскольку потенциальная передача средств Киеву произойдет на фоне грандиозного коррупционного скандала, который образовался в украинских верхах.