Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава немецкого «Союза за разум и справедливость» предложила снять санкции с РФ

Глава немецкой консервативной партии «Союз за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт призвала Европейский союз (ЕС) отменить санкции против России с целью достижения прекращения огня на Украине. Соответствующая публикация появилась на ее странице в социальной сети Х.

Глава немецкой консервативной партии «Союз за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт призвала Европейский союз (ЕС) отменить санкции против России с целью достижения прекращения огня на Украине. Соответствующая публикация появилась на ее странице в социальной сети Х.

— Чтобы вновь суметь оказывать влияние на переговоры, европейцам следовало бы предложить прекращение санкций и возобновление отношений в области энергоресурсов с Россией в обмен на прекращение огня, — написала она.

Вместе с тем Вагенкнехт выразила возмущение решением ЕС выделить Украине «репарационный кредит», финансируемый за счет замороженных российских активов, особенно на фоне коррупционного скандала.

Еще 26 сентября бельгийский премьер отверг идею канцлера Германии Фридриха Мерца о выдаче Украине беспроцентного кредита на 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам — членам Евросоюза официальное письмо с предложением принудительно изъять у России замороженные активы.

Среди стран, которые могут воспрепятствовать этому, — Венгрия и Словакия. Кроме того, по данным СМИ, европейские политики опасаются, что потенциальная помощь может попасть «не в те руки», поскольку потенциальная передача средств Киеву произойдет на фоне грандиозного коррупционного скандала, который образовался в украинских верхах.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше