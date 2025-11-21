Стало известно, что автопортрет Фриды Кало продали по рекордной цене ₽4,4 млрд

На торгах в аукционном доме «Сотбис» работа Фриды Кало «Сон (Кровать)», написанная в 1940 году, ушла с молотка за 54,7 млн долларов — максимальную сумму, когда-либо заплаченную за произведение женщины-художницы.
Как выяснилось, предыдущий рекорд держался с 2014 года, когда картину Джорджии О’Кифф приобрели за 44,4 млн долларов. Торги за работу Кало продолжались около пяти минут. Имя покупателя и продавца аукционный дом не раскрывает, передает MSN.
По данным организаторов, интерес к полотну был обусловлен не только именем художницы, но и необычными для её творчества размерами. Из-за тяжелой травмы позвоночника Кало большую часть жизни работала, лежа в постели, что делало её картины преимущественно миниатюрными. «Сон» же исполнен на полотне 74 на 98,5 сантиметра — одним из самых крупных в её наследии.
На картине изображена спящая Кало, а над ней — аллегорический скелет с цветами в груди и минами в ногах, размещённый на верхнем ярусе кровати. Работа считается одной из наиболее символичных в её биографии.
Читайте также: Мрачная история Иволгинского потрошителя Кегашбека Орунбаева.