Стало известно, что автопортрет Фриды Кало продали по рекордной цене ₽4,4 млрд

По данным организаторов, интерес к полотну был обусловлен не только именем художницы, но и необычными для её творчества размерами. Из-за тяжелой травмы позвоночника Кало большую часть жизни работала, лежа в постели, что делало её картины преимущественно миниатюрными. «Сон» же исполнен на полотне 74 на 98,5 сантиметра — одним из самых крупных в её наследии.