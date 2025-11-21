Ради него «перенесли» реку: в Челябинской области признали памятником старинный каменный мост

В Челябинской области включили в реестр объектов культурного наследия старинных двухарочный мост через реку Синару.
Мост построили в 1899 году. Тогда он был частью села Юго-Конево.
— Строительство проводилось необычным способом, — рассказали в региональном Госкомитете охраны объектов культурного наследия. — Мост не возводили прямо над рекой, инженеры построили его в котловане на правом берегу, в стороне от течения. Затем прорыли каналы с обеих сторон, чтобы перенаправить реку под мост, а старое русло засыпали камнем и глиной с тальником. Строительство обошлось в 3500 рублей — значительную по тем временам сумму.
Новенький каменный мост стал частью главной улицы села. Он вел к церкви с золочеными крестами и малиновым звоном, больнице, клубу и школе с интернатом. А еще был частью тракта, соединяющего две железные дороги. Село развивалось, уже к началу двадцатого века оно растянулось вдоль Синары на 7 километров. Численность населения выросла до 5 тыс. человек.
В 1958 году всех жителей принудительно выселили из села — Юго-Конево оказалось на оси радиоактивного следа после взрыва на «Маяке». Дома снесли бульдозерами, землю распахали, церковь взорвали.
От села остался лишь мост. Сейчас в 55 метрах от него автомобильная дорога, а в 100 метрах современный асфальтированный мост через Синару.