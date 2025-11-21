Ради него «перенесли» реку: в Челябинской области признали памятником старинный каменный мост

— Строительство проводилось необычным способом, — рассказали в региональном Госкомитете охраны объектов культурного наследия. — Мост не возводили прямо над рекой, инженеры построили его в котловане на правом берегу, в стороне от течения. Затем прорыли каналы с обеих сторон, чтобы перенаправить реку под мост, а старое русло засыпали камнем и глиной с тальником. Строительство обошлось в 3500 рублей — значительную по тем временам сумму.