Молодая девушка погибла в жуткой аварии на трассе в Омской области

Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила 20 ноября, в 19.20 часов, в дежурную часть отдела МВД России по Саргатскому району. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что водитель «Тойоты Алион», 49-летний мужчина, двигаясь по автодороге Омск—Тара не справился с управлением. В результате чего его автомобиль слетел в кювет с последующим опрокидыванием. От полученных травм скончалась на месте автоаварии дочь водителя — 22-летняя девушка.