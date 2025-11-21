В России выяснили, как мозг борется с нехваткой кислорода во сне

Самые заметные изменения обнаружили в затылочной доле, где располагается зрительная кора. По информации вуза, именно она во сне переключается с обработки изображений на сигналы от внутренних органов: сердца, легких, кишечника. Зрительная кора реагирует на остановку дыхания как на внутреннюю тревогу и перестраивает свою работу, чтобы справиться с гипоксией. При этом перестройка происходит не хаотично, а по законам самоорганизации — одни связи «ломаются», но на их месте появляются новые.