«Вероятно, еще возрастет»: Ущерб по делу Мерваезовой о хищении у Минобороны приближается к 10 млрд рублей

Ущерб по уголовному делу о хищении денежных средств у МО РФ при строительстве 14 объектов по госконтрактам превысил девять миллиардов рублей. Обвиняемыми являются экс-первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова, экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 (ГВСУ № 8) Вадим Выгулярный и другие фигуранты. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее правоохранительные органы сообщили, что ущерб по делу Мерваезовой может составить около пяти миллиардов рублей. Сейчас же установлено, что похищено на строительстве объектов более девяти миллиардов.
В махинации Мерваезова обеспечивала получение аванса в рамках заключенных договоров, выводила и обналичивала деньги со спецсчетов, а также оформляла подложные первичные бухгалтерские документы, чтобы скрыть вывод и хищение денег.
К слову, правоохранители в беседе с агентством добавили, что окончательная сумма ущерба от хищения «вероятно, еще возрастет».
Ранее сообщалось, что ущерб по делу Мерваезовой о хищении денег у МО может достичь 5 млрд рублей.
17 сентября стало известно, что суд в Москве арестовал первого заместителя министра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлию Мерваезову. Чиновница останется под стражей на два месяца, на данный момент ее обвиняют в двух эпизодах мошенничества.
Позже защита подозреваемой заявила, что вменяемые ей преступления происходили до и после ее работы в организации.