«Вероятно, еще возрастет»: Ущерб по делу Мерваезовой о хищении у Минобороны приближается к 10 млрд рублей

Ущерб по уголовному делу о хищении денежных средств у МО РФ при строительстве 14 объектов по госконтрактам превысил девять миллиардов рублей. Обвиняемыми являются экс-первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова, экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 (ГВСУ № 8) Вадим Выгулярный и другие фигуранты. Об этом сообщает ТАСС.