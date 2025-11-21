Импорт туалетной бумаги и спичек могут ограничить в Беларуси

Концерн в обосновании предложил временно ввести лицензирование импорта отдельных видов товаров из древесины, которые были произведены за границей. В документе сказано, что основная проблема белорусских предприятий состоит в высоких транспортных расходах при экспорте в страны дальней дуги. В итоге экспорт такой продукции не позволяет эффективно использовать производственные мощности. Это снижает поступления в государственный бюджет, негативно сказывается на темпах роста заработной платы в отрасли.