Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе за более 4,3 миллиарда рублей

Автопортрет Фриды Кало под названием «Сон (Кровать)», написанный в 1940 году, был продан 20 ноября на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные для женщин-художниц 54,6 миллиона долларов, что эквивалентно 4,3 миллиарда рублей. Об этом сообщило агентство MSN.
Эта сумма превзошла предыдущий рекорд, который принадлежал американской художнице Джорджии О’Кифф — ее работа была продана в 2014 году за 44,4 миллиона долларов. Еще в сентябре автопортрет Кало оценивали в 40−60 миллионов. Высокая цена объясняется большим интересом коллекционеров к полотнам художницы, говорится в материале.
За два дня до этого, также на аукционе Sotheby’s, картину австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продали за рекордные 236,4 миллиона долларов. В соцсети Х пресс-служба аукционного дома уточнила, что работа стала самым дорогим лотом в сегменте современного искусства за всю историю торгов.
В сентябре в Париже на торги выставили картину «Бюст женщины в цветочной шляпе (Дора Маар)» за авторством испанского художника Пабло Пикассо. Ее представили публике впервые за 80 лет — работа находилась в частной коллекции с момента покупки в 1944 году.