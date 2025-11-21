Москонцерт открыл новогодний сбор помощи для детей из новых регионов

В августе 2024 года во Дворце культуры имени С. П. Горбунова Москонцерт открыл пункт сбора помощи для жителей приграничных регионов. К сбору присоединились многие учреждения культуры, волонтерские и коммерческие организации. В августе в Курскую область было доставлено 20 тонн гуманитарной помощи совместно с российским общественным движением «Народный фронт», а в сентябре в Белгородскую и Курскую области — еще 16 тонн. В состав отправленных партий вошли медикаменты, продукты питания, одежда и принадлежности для детей, передает официальный сайт мэра Москвы.