Москонцерт открыл новогодний сбор помощи для детей из новых регионов

В преддверии новогодних праздников команда проекта «Культбригада Москонцерта» при поддержке столичного Департамента культуры организует сбор гуманитарной помощи для детей. С 21 ноября до 12 декабря каждый желающий может принести подарки малышам и школьникам к Новому году. Для ребят можно передать книги, развивающие игры, канцелярские товары и небольшие игрушки. Культбригада доставит гуманитарную помощь на территории новых регионов. Пункт приема работает круглосуточно во Дворце культуры имени С. П. Горбунова (Новозаводская улица, дом 27).
В рамках проекта «Культбригада Москонцерта» артисты регулярно выступают в приграничных населенных пунктах России, включая территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Для жителей разработали детские и взрослые музыкально-поэтические программы. С 2022 года провели более 1150 таких мероприятий — их посетили свыше 157 тысяч человек.
С мая 2023 года выезды культбригады Москонцерта в зону специальной военной операции (СВО) практически всегда сопровождаются доставкой гуманитарной помощи. Для военнослужащих, мирных жителей, молодежи и школьников регулярно передают технику, книги и медицинское оборудование. Всего с начала СВО культбригада Москонцерта собрала более 70 тонн гуманитарных грузов.
В августе 2024 года во Дворце культуры имени С. П. Горбунова Москонцерт открыл пункт сбора помощи для жителей приграничных регионов. К сбору присоединились многие учреждения культуры, волонтерские и коммерческие организации. В августе в Курскую область было доставлено 20 тонн гуманитарной помощи совместно с российским общественным движением «Народный фронт», а в сентябре в Белгородскую и Курскую области — еще 16 тонн. В состав отправленных партий вошли медикаменты, продукты питания, одежда и принадлежности для детей, передает официальный сайт мэра Москвы.
Московские театры и культбригада Москонцерта также поддерживают бойцов СВО и их семьи. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 2025 году состоялось 20 выездов, а с начала работы проведено более 1100 мероприятий, которые посетили свыше 155 тысяч человек. Артисты поднимают настроение бойцам, помогают пережить трудные периоды, выступают перед детьми на новых территориях и в пунктах временного размещения.