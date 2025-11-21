Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук пожаловался на финансовые проблемы

Как выяснилось, музыкант отметил, что на протяжении многих лет группа собирала в стране большие стадионы, но сейчас лишена такой возможности. По его словам, доходы коллектив получает главным образом благодаря продажам «спасительных» дисков, которые он рекламирует в социальных сетях.