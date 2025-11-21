Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на пожаре в многоэтажке погибла женщина

Спасателям омского МЧС не удалось спасти омичку из сгоревшей квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В пятиэтажном доме на улице Волгоградской в пожаре погибла женщина. Еще двадцать 20 человек, из них 4 детей, эвакуировались из задымленного подъезда самостоятельно.

В Омске на Волгоградской горела квартира в 5-этажном доме. На момент прибытия пожарных из окон квартиры на 1 этаже шел дым, подъезд был задымлен. Самостоятельно, до прибытия огнеборцев, по лестничным маршам эвакуировались 20 человек, из них 4 детей. Сотрудники МЧС не смогли спасти из пожара женщину — причину ее смерти и причину пожара выясняют дознаватели МЧС.