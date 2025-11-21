В Омске на пожаре в многоэтажке погибла женщина

В Омске на Волгоградской горела квартира в 5-этажном доме. На момент прибытия пожарных из окон квартиры на 1 этаже шел дым, подъезд был задымлен. Самостоятельно, до прибытия огнеборцев, по лестничным маршам эвакуировались 20 человек, из них 4 детей. Сотрудники МЧС не смогли спасти из пожара женщину — причину ее смерти и причину пожара выясняют дознаватели МЧС.