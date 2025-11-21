Закрыли и бросили: что будет с животными из нукусского зоопарка?

Закрытие нукусского зоопарка — не решение проблемы, а просто переход её в другую форму. Пока в стране не появится прозрачная и жёсткая система контроля за содержанием животных в неволе, пока не будет создан механизм их спасения и передачи в достойные условия, подобные истории будут повторяться вновь и вновь.