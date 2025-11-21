Закрыли и бросили: что будет с животными из нукусского зоопарка?

Как сообщил специализированный телеграм-канал об экологии Animal life in Uzbekistan, городские власти не продлили аренду земли владельцу, и зоопарк должен прекратить свою работу.
Закрыли, а дальше хоть трава не расти.
Но, как это обычно бывает, на этом участие государства и закончилось. Владельцу попросту сказали: «Освобождайте участок». Что делать с животными, никто не объяснил, никакой помощи не предложил.
В результате владелец, оказавшись в безвыходном положении, начал спешно распродавать зверей по таким же сомнительным зоопаркам республики. Например, часть животных уже отправили в Самарканд, где, по словам защитников природы, условия ничуть не лучше. Остальная часть животных зависла в полном вакууме: восемь львов, волк, медведь, кабан, птицы: их дальнейшая судьба неясна. Куда делись остальные звери, тоже неизвестно.
Отдельная боль — исхудавшая собака, которая долгие месяцы сидела на цепи в жутком состоянии. Как она вообще оказалась в зоопарке и почему её содержали в таком виде — вопросов здесь больше, чем ответов.
Нет плана, нет ответственности.
В итоге зоопарк закрыли, но вопрос о том, что делать с живыми существами, которые там находились, так и остался без решения. Нет ни государственной программы спасения, ни временного приюта, ни ответственного органа, который бы контролировал переезд животных.
И вот тут встаёт главный вопрос: если Минэкологии (теперь — Национальный комитет по экологии) так легко выдаёт разрешения на открытие подобных заведений, то какую ответственность оно несёт, когда эти заведения закрываются? Кто должен контролировать судьбу животных? Кто обязан их спасать и обеспечивать новое место для проживания?
Пока складывается ощущение, что выдавать разрешения и закрывать зоопарки власти могут, а вот что происходит с животными после их закрытия — никого совершенно не волнует.
Закрытие нукусского зоопарка — не решение проблемы, а просто переход её в другую форму. Пока в стране не появится прозрачная и жёсткая система контроля за содержанием животных в неволе, пока не будет создан механизм их спасения и передачи в достойные условия, подобные истории будут повторяться вновь и вновь.
А пока — у чиновников вновь «всё по плану». Только этот план, как обычно, не о животных, а о галочках в отчётах.