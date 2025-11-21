Ричмонд
Тигр порвал собаку в районе имени Лазо

Хищник вновь забрел в село Бичевая. В этот раз он пробрался во двор к сельчанам, задавив сидевшую на цепи собаку.

Источник: Соцсети

«Сегодня ночью тигр хозяйничал во дворе на переулке Ореховом. Порвал собаку», «Сколько еще мы будем бояться за себя, за своих близких? Вчера вечером у соседа во дворе ходил как у себя дома», — пишут местные жители.

В правительстве сообщили, что охотнадзор следит за тигром с момента первого сообщения о его появлении, однако из-за большой территории встретиться с ним оперативно не всегда удается.

«Группа инспекторского состава уже ведет работу по мониторингу и отпугиванию животного. Специалисты выехали сразу после первого сообщения о выходе тигра и продолжают дежурить на месте. К сожалению, из-за большой территории не всегда удается оперативно встретиться с животным, но мониторинг ведется постоянно», — сообщили в краевом правительстве.