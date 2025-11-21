Торги продолжались около пяти минут: автопортрет Кало ушел с молотка за астрономическую сумму

Один из самых известных автопортретов мексиканской художницы Фриды Кало был продан на аукционе за 54,7 миллиона долларов. Информацию о сенсационной сделке распространило издание MSN.
Сумма стала абсолютным рекордом для произведений, созданных женщинами-художниками. Предыдущее достижение, державшееся с 2014 года, принадлежало работе американки Джорджии О’Кифф, которую за 44,4 миллиона долларов приобрела миллиардер Элис Уотсон.
Картина Кало под названием «Сон», также известная как «Кровать», ушла с молотка на торгах аукционного дома «Сотбис». На полотне художница изобразила себя спящей. Над её фигурой, в другом ярусе кровати, расположено аллегорическое изображение — скелет с головой на подушке, цветами в области груди и минами у ног. Торги за уникальное произведение продолжались не более пяти минут. Имена как продавца, так и покупателя остались в тайне.
Эксперты связывают столь высокую стоимость картины с её нехарактерным для Кало размером. Из-за тяжёлой травмы позвоночника, полученной в 18 лет, художница была прикована к постели и обычно писала миниатюрные работы. Однако «Сон» был создан на холсте размером 74 на 98,5 сантиметров, что делает его одной из самых крупных её работ.
Между тем, на аукционе во Франции продали тайную картину художника Пабло Пикассо. Покупатель заплатил за нее 32 миллиона евро. Об этом сообщает аукционный дом Drouot.