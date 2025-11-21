Торги продолжались около пяти минут: автопортрет Кало ушел с молотка за астрономическую сумму

Картина Кало под названием «Сон», также известная как «Кровать», ушла с молотка на торгах аукционного дома «Сотбис». На полотне художница изобразила себя спящей. Над её фигурой, в другом ярусе кровати, расположено аллегорическое изображение — скелет с головой на подушке, цветами в области груди и минами у ног. Торги за уникальное произведение продолжались не более пяти минут. Имена как продавца, так и покупателя остались в тайне.