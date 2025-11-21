Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе за рекордные $54,6 млн

На аукционе Sothebys в Нью-Йорке продан автопортрет Фриды Кало за рекордные $54,6 млн, что стало наивысшей ценой, когда-либо заплаченной за произведение женщины-художника. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).
Картина под названием «Сон (Кровать)», написанная в 1940 году, побила прежний рекорд, установленный Джорджией Кифф, чья работа была продана в 2014 году за $44,4 млн.
Предварительные оценки картины Кало, сделанные в сентябре, колебались между $40 и $60 млн.
Ранее сообщалось, что на аукционе Sotheby s в Нью-Йорке был установлен новый рекорд для современного искусства. Картина Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» была продана за $236,4 миллиона.