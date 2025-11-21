Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске открывается каток под открытым небом на стадионе «Локомотив»

В Красноярске начал работу сезонный каток под открытым небом на стадионе «Локомотив».

В Красноярске начал работу сезонный каток под открытым небом. С 22 ноября стадион «Локомотив» на улице Ленина, 90 будет принимать всех желающих на массовых катаниях.

Каждые субботу и воскресенье каток будет открыт с 17:00 до 19:00 и с 20:00 до 22:00.

Для детей до 7 лет вход бесплатный, для школьников от 7 до 14 лет — 150 рублей, для взрослых — 200 рублей за сеанс. Аренда коньков обойдется в 240 рублей, а их заточка — в 250 рублей за пару.

Важное условие: дети до 14 лет могут кататься только в сопровождении взрослых.

Ранее в Красноярске открылся каток на Стрелке.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в Одноклассниках | ВК | Дзен | Telegram.