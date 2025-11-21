Ричмонд
Раскрыто, что член королевской семьи тайно приводил во дворец секс-работниц

Бывший сотрудник охраны королевской семьи рассказал, что брат короля Карла III, принц Эндрю, нарушал протокол и тайно приводил секс-работниц во дворец.

Как выяснилось, Пол Пейдж, служивший в охране Букингемского дворца с 1998 по 2004 год, вспомнил эпизод, когда во время его дежурства поступил приказ пропустить такси с женщинами во внутренний двор без осмотра. Несмотря на указание, машина была остановлена, и офицеры увидели в салоне Эндрю и двух молодых женщин, одетых в короткие юбки и топы с глубокими вырезами. По словам Пейджа, принц и его спутницы хихикали и выглядели так, будто находились в состоянии опьянения.

Женщин пропустили внутрь, где они провели около часа. Охрана попыталась проследить за ними, но Эндрю лично вывел их из дворца через Бэкингем-Гейт, простояв с ними на улице примерно десять минут, прежде чем посадить в такси. Пейдж назвал происходящее грубым нарушением протокола: член королевской семьи находился без защиты и мог подвергнуться риску, передает Daily Mirror.

Эндрю уже много лет является фигурой громких скандалов. Его преследуют обвинения в сексуальном насилии, наиболее известное из которых связано с Вирджинией Робертс-Джуффре. Она утверждала, что в 17 лет была вынуждена вступить с принцем в связь. Чтобы избежать допроса под присягой, Эндрю выплатил ей 12 млн фунтов — жест, который многие восприняли как косвенное признание.

Читайте также: Мрачная история Иволгинского потрошителя Кегашбека Орунбаева.

