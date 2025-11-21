Раскрыто, что член королевской семьи тайно приводил во дворец секс-работниц

Как выяснилось, Пол Пейдж, служивший в охране Букингемского дворца с 1998 по 2004 год, вспомнил эпизод, когда во время его дежурства поступил приказ пропустить такси с женщинами во внутренний двор без осмотра. Несмотря на указание, машина была остановлена, и офицеры увидели в салоне Эндрю и двух молодых женщин, одетых в короткие юбки и топы с глубокими вырезами. По словам Пейджа, принц и его спутницы хихикали и выглядели так, будто находились в состоянии опьянения.