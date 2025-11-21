Ричмонд
Ученые Пермского университета вернулись из экспедиции в Гималаи

В команду «Полюс недоступности» вошли пять человек.

Источник: пресс-служба ПГНИУ

Ученые Пермского университета провели исследование ранее обнаруженных глубоких провалов на территории Непала и Тибета. Экспедицию в Гималаи возглавил профессор кафедры туризма ПГНИУ Андрей Королев. Команда «Полюс недоступности» включила пять участников.

Провалы до 5 км и диаметром 200−300 метров обнаружили на космоснимках. Часть из них находятся на очень большой высоте до 7 км. Провалы нашли в труднодоступных и опасных для посещения местах. Исследование необычных объектов стало научной целью экспедиции ученых из Перми.

Участники экспедиции также поставили спортивную цель по восхождению на вершину Химлунг-Химал высотой 7 126 метров, а также совершение акклиматизационного похода с ночевками выше 5 000 метров. Пермякам удалось подняться до отметки 6 335 метров.

Восхождение пришлось прервать из-за резкого ухудшения погоды с усилением холодного ветра и начавшейся пурги. Команде удалось благополучно спуститься вниз. По словам Андрея Королева, непогода продолжалась еще неделю, выпало много снега и начали сходить лавины.

«Мы успели посетить два предполагаемых провала, но их в реальности не оказалось. Решено продолжить научно-исследовательскую деятельность в следующих, более продолжительных экспедициях», — пояснил профессор ПГНИУ.

Вместе с Андреем Королевым в команду «Полюс недоступности» вошли Виктор Бойков, Дмитрий Чайка, Сергей Петров и Александр Ранде.

