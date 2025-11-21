В Красноярске проходит межрегиональный литературный форум «Слово Сибири»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 и 21 ноября в Красноярске проходит Второй межрегиональный форум литературного движения «Слово Сибири».
Мероприятия форума проводятся в красноярском Дворце молодёжи (Арт-резиденция «Каменка») и в Литературном музее им. В. П. Астафьева.
Участниками форума стали редакторы и составители литературных журналов, сборников и альманахов, профессиональные и самодеятельные писатели, представители издательского и библиотечного сообществ, руководители литературных объединений, клубов и кружков. В списке приглашенных гостей — критик и литературовед Михаил Хлебников (Новосибирск), поэт, прозаик, критик Максим Лаврентьев (Москва), член СПР, лауреат литературных премий Ирина Иваськова (Анапа), председатель Хакасского отделения СПР, главный редактор альманаха «Енисейская Сибирь» Наталья Ахпашева (Абакан).
Главная цель форума — консолидация литературных сил Сибири и всей России, обсуждение наболевших вопросов.
В течение двух дней участники обмениваются опытом по формированию и поддержке литературного движения, делятся творческими замыслами и проектами, познакомят читателей и коллег с вышедшими книгами и журналами.
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края в прошлом году поддержало инициативу красноярского литературного издания «День и ночь» о создании такой профессиональной площадки в Красноярске и теперь форум «Слово Сибири» проходит уже во второй раз.