В Энергетике создадут еще одно памятное место для бойцов СВО

В посте мэр Братска представил также эскиз будущего памятника. На нем изображены трое стоящих рядом военнослужащих.
Территорию со временем благоустроим, установим лавочки, посадим вместе с жителями деревья. За Мемориалом будут присматривать воспитанники казачьего клуба «Ладья», — написал мэр Братска. — Важно, чтобы возле памятника могли собраться братчане, родные и близкие бойцов, чтобы могли прийти ребята из отпуска, встретиться возле памятника, вспомнить и преклонить голову перед подвигом наших героев.
В Энергетике уже существует место, где вспоминают героев спецоперации. Ранее на Мемориале воинов-интернационалистов установили несколько памятных плит в честь погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО братчан. Будут ли переносить плиты на новое место, в сообщении мэра не уточняется. Сроки создания нового монумента тоже.
Ранее мэр Братска сообщал, что памятники участникам СВО появятся во всех административных районах города. В Правобережном районе уже подготовлено для него основание. Для Центрального района планируется разработать эскиз и установить монумент в 2026 году. Александр Дубровин также сообщал, что создание двух монументов профинансирует один из братских предпринимателей.