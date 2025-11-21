Ричмонд
В Энергетике создадут еще одно памятное место для бойцов СВО

В Падунском районе Братска появится второй памятник братчанам, участвующим в специальной военной операции. Его планируют открыть в сквере рядом с храмом во имя святителя Иннокентия в Энергетике. Об этом у себя в телеграм-канале написал мэр Александр Дубровин, передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

В посте мэр Братска представил также эскиз будущего памятника. На нем изображены трое стоящих рядом военнослужащих.

Территорию со временем благоустроим, установим лавочки, посадим вместе с жителями деревья. За Мемориалом будут присматривать воспитанники казачьего клуба «Ладья», — написал мэр Братска. — Важно, чтобы возле памятника могли собраться братчане, родные и близкие бойцов, чтобы могли прийти ребята из отпуска, встретиться возле памятника, вспомнить и преклонить голову перед подвигом наших героев.

В Энергетике уже существует место, где вспоминают героев спецоперации. Ранее на Мемориале воинов-интернационалистов установили несколько памятных плит в честь погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО братчан. Будут ли переносить плиты на новое место, в сообщении мэра не уточняется. Сроки создания нового монумента тоже.

Ранее мэр Братска сообщал, что памятники участникам СВО появятся во всех административных районах города. В Правобережном районе уже подготовлено для него основание. Для Центрального района планируется разработать эскиз и установить монумент в 2026 году. Александр Дубровин также сообщал, что создание двух монументов профинансирует один из братских предпринимателей.