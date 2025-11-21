В Энергетике создадут еще одно памятное место для бойцов СВО

Ранее мэр Братска сообщал, что памятники участникам СВО появятся во всех административных районах города. В Правобережном районе уже подготовлено для него основание. Для Центрального района планируется разработать эскиз и установить монумент в 2026 году. Александр Дубровин также сообщал, что создание двух монументов профинансирует один из братских предпринимателей.