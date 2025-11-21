Ричмонд
Бывший замначальника генштаба ВСУ объявлен в розыск в России

База данных Министерства внутренних дел Российской Федерации подтвердила объявление в федеральный розыск бывшего заместителя начальника Генерального штаба вооружённых сил Украины Артура Артеменко.

Согласно официальной информации, основанием для розыска является уголовная статья Уголовного кодекса РФ, однако конкретная статья в открытых источниках не уточняется.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД России.

Ранее сообщалось, что фигурант дела о подрыве машины военного получил 25 лет колонии.

