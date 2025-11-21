Ричмонд
Нормы по изъятию машин должников изменятся в 2026 году

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Правительство изменило некоторые правила принудительной эвакуации транспортных средств должников, следует из постановления № 649, официально опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Речь идет об эвакуации машин, которые должны быть изъяты за долги по решениям судебных исполнителей. Перед изъятием такого автомобиля сотрудник ГАИ должен осмотреть транспортное средство и составить акт.

Если при этом рядом нет собственника, то акт нужно составлять в присутствии «не менее двух совершеннолетних лиц, не заинтересованных в результатах осмотра». Акт должен быть в четырех экземплярах: один остается в ГАИ, другой незамедлительно отправляют судебному исполнителю, третий — на «штрафстоянку», четвертый — собственнику.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года», — сказано в документе.

С 1 января в Беларуси вступят в силу не только эти изменения, но и новая редакция закона «Об исполнительном производстве». Одно из новшеств в том, что судебный исполнитель не может самостоятельно обратить взыскание на автомобиль, чтобы выставить его на торги или ограничить владельца в праве управления.

Но исполнить сможет наложить запрет на продажу автомобиля и совершение с ним регистрационных действий.

При этом заработает упрощенный механизм взыскания штрафов за нарушения ПДД. Их проще будет списать со счета, если сумма не превышает 20 базовых (840 рублей).