В Петербурге началась обкатка поезда метро «Балтиец» в коричневом оформлении

Как пояснили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга, современный состав вышел на 1-ю «красную» линию для испытания в реальных условиях с учетом существующих особенностей (длины платформ) Кировско-Выборгской ветки. Новые поезда будут базироваться на площадке электродепо «Автово» до момента ввода в эксплуатацию электродепо «Красносельское».