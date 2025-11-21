Топ-5 главных новостей в Молдове 21 ноября 2025: В Молдове сотрудница банка украла 1,5 миллиона леев со счетов клиентов; что не так в акции властей Молдовы по посадке деревьев нам снова врут; Молдову ждут невероятны

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 21 ноября 2025:
1. В Молдове сотрудница банка украла 1,5 миллиона леев со счетов клиентов: Несколько лет назад она уже получила условный срок за такое же преступление.
2. Даже соврать красиво не умеют: По официальной информации ПАС, каждый волонтер сажал по одному дереву за три минуты и работал 8 часов без перекуров и обеда, — и так во всем.
3. В Молдове погодный взрыв: Нас ожидает +19 градусов, и, может, увидим солнце.
4. Строят военные объекты, закупают технику НАТО, увеличивают оборонный бюджет: К чему власти готовят Молдову.
5. Пока посла России в Молдове вызывают в МИД из-за дронов неизвестного происхождения, через границу Молдовы провозят «Стингеры»: Стали известны подробности скандала вокруг груза на таможне.
