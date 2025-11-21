Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 21 ноября 2025: В Молдове сотрудница банка украла 1,5 миллиона леев со счетов клиентов; что не так в акции властей Молдовы по посадке деревьев нам снова врут; Молдову ждут невероятны

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 21 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 21 ноября 2025:

1. В Молдове сотрудница банка украла 1,5 миллиона леев со счетов клиентов: Несколько лет назад она уже получила условный срок за такое же преступление.

2. Даже соврать красиво не умеют: По официальной информации ПАС, каждый волонтер сажал по одному дереву за три минуты и работал 8 часов без перекуров и обеда, — и так во всем.

3. В Молдове погодный взрыв: Нас ожидает +19 градусов, и, может, увидим солнце.

4. Строят военные объекты, закупают технику НАТО, увеличивают оборонный бюджет: К чему власти готовят Молдову.

5. Пока посла России в Молдове вызывают в МИД из-за дронов неизвестного происхождения, через границу Молдовы провозят «Стингеры»: Стали известны подробности скандала вокруг груза на таможне.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Мне очень стыдно за власть в Молдове: Объявили день траура в связи с кончиной Илие Илашку, а на могилу знаменитого кинорежиссера Николая Гибу никто из власть имущих не пришел, даже цветочка на могилу пожалели.

Это всё, что вам надо знать о «культуре памяти», «скорби» и, в принципе, об этой «жёлтой» власти (далее…).

Программа «европейское село» в Молдове: Закрытые школы, опустевшие дома, разбитые дороги — почему власти так старательно дискредитируют ЕС.

«Европейское» село в нашей стране катится к нищете и безысходности — до ПАС было лучше (далее…).

Учителя грозят массовыми протестами: Почти половина педагогов Молдовы живут за чертой бедности.

Федерация профсоюзов образования и науки обратилась к властям с требованием повысить базовый оклад педагогам (далее…).

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше