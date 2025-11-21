Росавиация временно ограничила работу аэропорта Волгограда

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на работу аэропорта Волгограда. Соответствующее уведомление разместил в своём Telegram-канале советник руководителя ведомства Артём Кореняко.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении пресс-секретаря.
Как пояснил представитель Росавиации, принятая мера необходима для обеспечения безусловной безопасности полётов. Ограничения затрагивают как прилёт, так и вылет воздушных судов.
Зачастую меры связаны с пролетом украинских БПЛА. В ночь на 21 ноября российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 33 дрона ВСУ над шестью регионами страны. Больше всего беспилотников сбили над Смоленской и Ростовской областями, там уничтожили по семь дронов.