Продажу алкоголя хотят ужесточить в Комсомольске-на-Амуре

Соответствующее предложение внесли депутаты городской думы после обсуждения ситуации с участием представителей краевой власти и полиции.
На заседание пригласили депутата Законодательной думы края Сергея Бочарова, начальника отдела УМВД Артёма Гладких и специалиста регионального надзорного управления Анатолия Чибирева. Участники обменялись данными о работе торговых точек и обсудили рекомендации, которые ранее подготовил профильный комитет краевой думы.
Депутаты предложили изменить способ определения расстояния от магазинов и кафе до школ, медучреждений и спортивных объектов. Речь идет о переходе на измерение по радиусу в 50 метров вместо расчета пешеходного маршрута по тротуарам.
Кроме того, городским властям рекомендовали провести опрос жителей о необходимости ужесточения продажи спиртного и возобновить общественный контроль для фиксации нарушений. Отдельно отмечена необходимость усилить проверку торговых точек и рассмотреть повышение штрафов за незаконную продажу алкоголя.
Также депутаты предложили запретить открытую выкладку алкогольной продукции и расширить работу по пропаганде здорового образа жизни. К этой деятельности планируют привлекать СМИ, общественные организации и городских депутатов.