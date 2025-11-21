Ричмонд
Продажу алкоголя хотят ужесточить в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре хотят ужесточить правила торговли спиртными напитками в рознице.

Источник: Аргументы и факты

Соответствующее предложение внесли депутаты городской думы после обсуждения ситуации с участием представителей краевой власти и полиции.

На заседание пригласили депутата Законодательной думы края Сергея Бочарова, начальника отдела УМВД Артёма Гладких и специалиста регионального надзорного управления Анатолия Чибирева. Участники обменялись данными о работе торговых точек и обсудили рекомендации, которые ранее подготовил профильный комитет краевой думы.

Депутаты предложили изменить способ определения расстояния от магазинов и кафе до школ, медучреждений и спортивных объектов. Речь идет о переходе на измерение по радиусу в 50 метров вместо расчета пешеходного маршрута по тротуарам.

Кроме того, городским властям рекомендовали провести опрос жителей о необходимости ужесточения продажи спиртного и возобновить общественный контроль для фиксации нарушений. Отдельно отмечена необходимость усилить проверку торговых точек и рассмотреть повышение штрафов за незаконную продажу алкоголя.

Также депутаты предложили запретить открытую выкладку алкогольной продукции и расширить работу по пропаганде здорового образа жизни. К этой деятельности планируют привлекать СМИ, общественные организации и городских депутатов.