«Приходят, звонят, интересуются»: многодетные Татарстана получают деньги вместо земли

«Слухами земля полнится. Я уже лет пять не заходила на страницу, не смотрела движение очереди. Открыла, посмотрела — мы были 655-ми. Оказывается, нас уже приглашали в августе. Пошла в мэрию, посмотрела, какие земли можно получить. Предложили в Муслюмовском, Мензелинском и Сармановском районах, а нам хотелось в Тукаевском. У меня в Муслюмовском районе уже есть дом и земля — 46 соток. Сами посудите: зачем мне еще земля в этом районе?» — рассказала Юлия Рифгатовна.