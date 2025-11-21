За октябрь в Иркутской области подорожали овощи, а сахар упал в цене. В среднем цены на товары увеличились на 0,9% по сравнению с сентябрем. Об этом пишет Тайшет24 со ссылкой на данные Иркутскстата. Заметно подорожали огурцы и сладкий перец, а вот капуста, яблоки, лук и картофель — стали доступнее. Морепродукты прибавили 4% к стоимости. Заметный скачок цен наблюдался на яйца — они подорожали на 12%.