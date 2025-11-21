За октябрь в Иркутской области подорожали овощи, а сахар упал в цене. В среднем цены на товары увеличились на 0,9% по сравнению с сентябрем. Об этом пишет Тайшет24 со ссылкой на данные Иркутскстата. Заметно подорожали огурцы и сладкий перец, а вот капуста, яблоки, лук и картофель — стали доступнее. Морепродукты прибавили 4% к стоимости. Заметный скачок цен наблюдался на яйца — они подорожали на 12%.
Среди непродовольственных товаров выросли цены на зимнюю одежду и обувь. На рынке бытовой электроники случилось разнобой. Роботы-пылесосы стали дороже на 4%, а вот миксеры, блендеры и электроплиты подешевели.
Окончание сезона отпусков привело к снижению цен на услуги. Так, стоимость билетов в купейные вагоны упала на 5%. Подешевели туристические путевки в Турцию, Египет, ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии и Белоруссию. Экскурсионные услуги подешевели на 14%, а проживание в гостиницах — на 3%.