В Уфе готовят 20 ледовых городков к Новому году

В уфимской мэрии сообщили о планах по созданию к новогодним торжествам 20 площадок и ледовых городков. Их разместят во всех районах города.
Основными станут две площадки: на площади Ленина и площади Салавата Юлаева. Для школьников запланированы столичные елки 19 и 24 декабря, а 26 декабря в концертном зале «Башкортостан» пройдёт благотворительный праздник.
С середины декабря стартует обширная программа мероприятий, включающая более семидесяти различных событий. Среди них — творческие мастерские по созданию праздничных украшений и соревнования по рисованию.
Для зимнего отдыха в Уфе будет доступно 32 ледовых катка, 91 хоккейная площадка и 22 лыжные трассы.
Центральная городская ёлка будет торжественно зажжена 25 декабря в 17:00. Гостей ждет театрализованное шоу, интерактивные развлечения, конкурсы и традиционные хороводы вокруг ёлки. В этот же день откроет свои двери Резиденция уфимского Деда Мороза.
