Омский суд приговорил мошенников за подделку старинных монет

Куйбышевский райсуд Омска вынес приговор двум уроженцам Челябинской области, признанным виновными в мошенничестве при продаже фальшивых старинных монет. Об этом рассказала облпрокуратура 21 ноября.
Преступление было совершено 31 января 2025 года. Напомним, злоумышленники предложили коллекционеру редкие монеты императорской России, якобы обнаруженные при проведении раскопок на территории церкви.
«Мужчина поверил незнакомым собеседникам и купил у них товар за 379 тысяч рублей. При этом он сразу обнаружил подделку и обратился в правоохранительные органы», — сообщили в полицию.
Преступников удалось задержать по горячим следам. фигуранты полностью признали вину и добровольно возместили причиненный ущерб потерпевшему. Суд назначил им наказание в виде 3 лет и 2,5 лет лишения свободы условно с испытательными сроками.
«После изучения судебного решения прокуратура в установленные законом сроки примет решение о его оспаривании», — добавили в ведомстве.
Ранее «КП Омск» сообщила, что Бастрыкин контролирует проверку дороги в селе Любимовка Омской области.