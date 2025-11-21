Ричмонд
В ростовской больнице меняют систему записи к врачам после проверки минздрава

Власти зафиксировали проблемы с очередями и записью в ростовской поликлинике.

Источник: Комсомольская правда

После выездной проверки регионального минздрава в ростовской больнице меняют систему записи к врачам. Как сообщили в министерстве, 20 ноября медучреждение посетили замгубернатора Олеся Старжинская и и.о. министра здравоохранения Наири Варданян.

Поводом для визита стали публикации в СМИ о проблемах в работе поликлиники. Проверка подтвердила наличие очередей и сбои в системе электронной записи.

— С начала года консультативную поликлинику РОКБ посетили более 215 тысяч раз. Такой поток пациентов превышает возможности текущей системы организации приема, — отметили в региональном минздраве.

Принято решение о комплексном изменении работы поликлиники. Введена должность дежурного администратора для разгрузки регистратуры. Начата техническая работа по упрощению электронной записи и интеграции с порталом госуслуг.

— Будет создан единый безбарьерный маршрут для пациентов, направляемых в областную больницу, — заверили в министерстве.

Напомним, депутат Госдумы Татьяна Буцкая ранее направила обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Поводом стали жалобы ростовчан на очереди в медучреждении.

— Местные каналы утверждают, что граждане вынуждены занимать очередь с пяти часов, чтобы попасть на прием к врачу! Люди стоят на улице до семи утра, — сообщила парламентарий.

По словам Буцкой, аналогичные жалобы поступали и на другие больницы Ростова.

