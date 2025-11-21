Врач из Владивостока помогла студентке из КНДР в автобусе

Врач из Владивостока, возвращаясь из отпуска в КНДР, оказала помощь северокорейской студентке, которой стало плохо в туристическом автобусе. О необычном случае сообщает Приморская краевая клиническая больница № 2.
— Во время возвращения из Северной Кореи, где проводила отпуск зав. отделом ОМПР, врач-инфекционист Центра СПИД Анастасия Черникова, она оказала помощь девушке, которая почувствовала себя плохо, — говорится в публикации.
Туристический автобус одной фирмы сломался, и к россиянам подсадили группу студенток из Северной Кореи, ехавших на учебу во Владивосток. Одну из них сначала сильно тошнило, и все думали, что ее укачало, но позже она стала терять сознание.
У туристов не было связи и переводчика, однако нашелся русско-корейский разговорник. Врач объяснила девушкам, что работает в больнице, и нашла в автобусе тонометр, который показал критически низкое давление — 50 на 20 мм рт. ст.
Через жесты и разговорник удалось выяснить, что девушка почти сутки добиралась до места и все это время почти не ела. Ее накормили, и через 30 минут давление начало нормализоваться, рассказали в публикации.
В сентябре произошел еще один интересный случай — министр здравоохранения оказал помощь гражданину России, которому стало резко плохо во время рейса из Москвы в Ханой. У пассажира возник гипертонический криз спустя два часа полета. Оказавшийся на борту того же самолета Мурашко стабилизировал состояние мужчины.