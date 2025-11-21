Ричмонд
WSJ: Киев изменил план США, убрав аудит помощи и добавив пункт об амнистии

Киев изменил предложенный США мирный план, чтобы избежать возможного аудита международной помощи и риска несения ответственности за процветающую в стране коррупцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Киев изменил предложенный США мирный план, чтобы избежать возможного аудита международной помощи и риска несения ответственности за процветающую в стране коррупцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

По данным источника, изначальная версия документа включала требование о полном проверочном анализе всей помощи, переданной Украине.

Чиновник пояснил, что такой аудит мог бы выявить коррупционные схемы, поскольку предполагал тщательную проверку распределения средств и поставок. Он отметил, что этот пункт рассматривался как важный элемент первоначального проекта плана.

В итоговой опубликованной версии документа, состоящей из двадцати восьми пунктов, формулировку изменили. Теперь в разделе говорится о полной амнистии для всех сторон за действия, совершенные в период конфликта, передает издание.

По данным СМИ, план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине подразумевает признание Крыма и Донбасса законной территорией России.

Новый план США по урегулированию конфликта на Украине также включает статус государственного для русского языка и признание официального статуса Украинской православной церкви на Украине, сокращение военной помощи и численности вооруженных сил страны в два раза.

