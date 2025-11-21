В Приморье на границе с Китаем впервые обнаружили бугорчатую лягушку

Впервые бугорчатая лягушка была описана в 270 км от границы с Россией, где ее нашел российский герпетолог Александр Емельянов. После этого ученый Павел Терентьев в переизданиях «Краткого определителя земноводных и пресмыкающихся СССР» (1940, 1949) ошибочно указал, что бугорчатая лягушка живет не только в Манчжурии, но и в Приморье, что ввело в заблуждение многих ученых. В 1984 году ее включили в Красную книгу СССР. На протяжении нескольких лет некоторые исследователи указывали, что обнаружили и собрали в Приморском крае бугорчатых лягушек. Однако при проверке оказывалось, что это другие виды амфибий: чернопятнистая лягушка и дальневосточная жаба.