Mash: Шнуров возглавил рейтинг самых дорогих артистов на новогодних корпоративах

Певец Сергей Шнуров стал самым дорогим артистом на новогодних выступлениях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что 45 минут выступления «Ленинграда» могут стоить заказчикам 27 миллионов рублей.
Уточняется, что артист берет более 20 миллионов за 40 минут и около 24 миллионов за час, а райдер оценивается примерно в три миллиона. В список условий входят перелет бизнес-классом, отдельный охранник, проверка гостиницы заранее и трансфер на Maybach.
В публикации добавили, что в гримерке Шнуров просит медицинские и бытовые вещи, а от заранее подготовленных напитков отказывается. Отмечено, что за границей артист требует нерусскоязычных водителей и проживание в гостинице высокого уровня.
По информации Telegram-канала, самой дешевой артисткой стала Анна Руднева из «Ранеток». Ее гонорар составляет около 240 тысяч, а около 40 тысяч уходит на райдер: воду, сыр, овощи, колбасу, а также коньяк, просекко и шоколад.
Ранее стало известно, что 40-минутное выступление артистки Надежды Кадышевой теперь обходится в 25 миллионов рублей. Музыкант Игорь Николаев тоже поднял цены на выступления перед Новым годом. Теперь услышать хит «Выпьем за любовь» вживую можно за пять миллионов рублей. «Вечерняя Москва» узнала, сколько зарабатывают наши звезды перед Новым годом.