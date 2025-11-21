Mash: Шнуров возглавил рейтинг самых дорогих артистов на новогодних корпоративах

Ранее стало известно, что 40-минутное выступление артистки Надежды Кадышевой теперь обходится в 25 миллионов рублей. Музыкант Игорь Николаев тоже поднял цены на выступления перед Новым годом. Теперь услышать хит «Выпьем за любовь» вживую можно за пять миллионов рублей. «Вечерняя Москва» узнала, сколько зарабатывают наши звезды перед Новым годом.