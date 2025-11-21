Белстат сказал, сколько часов в день белорусы тратят на работу

По его словам, общая трудовая нагрузка, складывающаяся из продолжительности оплачиваемой работы, затрат времени на неоплачиваемый труд по ведению домашнего хозяйства, а также уходу за членами семьи складывается следующим образом. Так, в среднем по стране работающие женщины трудятся около 71 часа в неделю или 10 часов 6 минут в среднем за день недели. Что касается мужчин, что они тратят на работу примерно на шесть часов в неделю меньше — 64 часа 52 минуты.