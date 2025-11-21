Профсоюз сказал, кто из белорусов может досрочно выйти на пенсию. Подробности озвучила правовой инспектор труда Минского городского объединения профсоюзов Илона Парафенюк. Об этом сообщает minsk.1prof.by.
У инспектора поинтересовались, в каких случаях сотруднику положена пенсия по возрасту за работу с особыми условиями труда. Специалист пояснила, что это зависит от профессий и условий труда, заметив, что перечень профессий довольно широкий. К примеру, досрочно на пенсию могут выйти работники из специальных списков № 1 и № 2. Это огнеупорщики, дезинфекторы, электросварщики, а также обвальщики мяса, маркшейдеры (горные инженеры) и другие.
Кроме того, указаны работники сельского хозяйства, водители городского транспорта, геологи, авиаторы, педагоги, медики, женщины-ткачи, спортсмены, артисты. Илона Парафенюк уточнила, что профессии из списка № 1 являются самыми вредными. Речь идет про монтажников горного оборудования, кузнецов, литейщиков, уборщиков горячего металла и так далее.
Если в такой сфере мужчина отработал не менее 10 лет, а женщина — не менее 7,5 лет, то у них есть право выйти на пенсию на десять лет раньше общего пенсионного возраста. Вместе с тем для профессий из списка № 2 (машинист холодильных установок, эмалировщик, прессовщик кожи, машинист, стеклодув) пенсионный возраст снижается на пять лет. А требования к льготному стажу следующие: для женщин — 10 лет, а для мужчин не менее 12,5 лет.
Специалист поясняет, что особым случаем являются профессии без вредных факторов, но с высокой профессиональной нагрузкой. К примеру, если учитель долго работает, то государство позволяет ему раньше выйти на пенсию. Для женщин — при общем профессиональном стаже не менее 25 лет, для мужчин — не менее 30 лет. Подобное связано с тем, что педагогическая деятельность оказывает влияние на профпригодность, здоровье.
Вместе с тем Илона Парафенюк подчеркивает, что досрочная пенсия также предусмотрена для женщин с пятью и более детьми, матерей погибших военнослужащих и для отдельных категорий, кто принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Специалист заметила, что женщина, воспитавшая пятерых детей, вправе выйти на пенсию на пять лет раньше, чем мама двоих детей (то есть в 53 года вместо 58).
