Профсоюз сказал, кто из белорусов может досрочно выйти на пенсию

Если в такой сфере мужчина отработал не менее 10 лет, а женщина — не менее 7,5 лет, то у них есть право выйти на пенсию на десять лет раньше общего пенсионного возраста. Вместе с тем для профессий из списка № 2 (машинист холодильных установок, эмалировщик, прессовщик кожи, машинист, стеклодув) пенсионный возраст снижается на пять лет. А требования к льготному стажу следующие: для женщин — 10 лет, а для мужчин не менее 12,5 лет.