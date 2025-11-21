Разработана микроархитектура алмазных покрытий для сверхпрочных инструментов

«Особый интерес здесь заключается именно в “стыках” между MCD и NCD. Мы провели исследование и выяснили, что плавность перехода влияет на адгезию к подложке, износостойкость и трение. В сравнении с другими покрытиями градиентная структура позволяет снизить риск образования локальных дефектов и разрушения покрытий режущего инструмента под нагрузкой», — сказал один из авторов исследования, младший научный сотрудник научно-производственной лаборатории «Импульсно-пучковых, электроразрядных и плазменных технологий» ТПУ Александр Митулинский.