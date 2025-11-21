Овечкин сделал 33-й хет-трик, забив из своей зоны, а у белоруса Протаса — пас

Александр Овечкин набрал четыре очка — три гола и пас — в гостевом матче против «Монреаля», а «Вашингтон» одержал победу со счетом 8:4.
Овечкин открыл счет ровно через одну минуту после начала матча, когда «Вашингтон» играл в большинстве. Дилан Стром выиграл вбрасывание и Овечкин кистевым броском переправил шайбу в ворота.
Хозяевам усилиями Галлахера удалось сравнять счет в первом периоде, но по ходу матча «Монреалю» пришлось только догонять, причем безуспешно.
В начале второго периода Этен Франк сделал дубль и вывел «Вашингтон» вперед — 3:1. При первом взятии ворот Франком ему ассистировал Овечкин, а при втором — белорус Протас. Голы Джэйкоба Чикрана и Сони Милано позволили «Вашингтону» уйти на перерыв, ведя 5:3.
В третьем периоде исход матча решили голы Овечкина. Сначала он убежал в контратаку и забросил после паса Строма — 6:4, а в концовке забросил в пустые ворота из своей зоны — 7:4. Победную точку в успешном для «Кэпиталз» матче поставил Милано — 8:4.
Овечкин сделал 33-й хет-трик в НХЛ. По этому показателю он делит с Бреттом Халлом четвертое место в истории НХЛ. А еще он поднялся на 10-е место по бомбардирским очкам в истории НХЛ, набрав 1643 очка (907 голов, 736 передач). Он, кстати, обошел Джо Сакика.
Еще прочитайте, что Арина Соболенко показала, что значит отдыхать, словно в Эдемском саду: «В раю было, как дома».