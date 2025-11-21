Овечкин сделал 33-й хет-трик, забив из своей зоны, а у белоруса Протаса — пас

В третьем периоде исход матча решили голы Овечкина. Сначала он убежал в контратаку и забросил после паса Строма — 6:4, а в концовке забросил в пустые ворота из своей зоны — 7:4. Победную точку в успешном для «Кэпиталз» матче поставил Милано — 8:4.