Овечкин сделал 33-й хет-трик, забив из своей зоны, а у белоруса Протаса — пас

Овечкин забросил «Монреалю» три шайбы и вошел в топ-10 бомбардиров НХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Александр Овечкин набрал четыре очка — три гола и пас — в гостевом матче против «Монреаля», а «Вашингтон» одержал победу со счетом 8:4.

Овечкин открыл счет ровно через одну минуту после начала матча, когда «Вашингтон» играл в большинстве. Дилан Стром выиграл вбрасывание и Овечкин кистевым броском переправил шайбу в ворота.

Хозяевам усилиями Галлахера удалось сравнять счет в первом периоде, но по ходу матча «Монреалю» пришлось только догонять, причем безуспешно.

В начале второго периода Этен Франк сделал дубль и вывел «Вашингтон» вперед — 3:1. При первом взятии ворот Франком ему ассистировал Овечкин, а при втором — белорус Протас. Голы Джэйкоба Чикрана и Сони Милано позволили «Вашингтону» уйти на перерыв, ведя 5:3.

В третьем периоде исход матча решили голы Овечкина. Сначала он убежал в контратаку и забросил после паса Строма — 6:4, а в концовке забросил в пустые ворота из своей зоны — 7:4. Победную точку в успешном для «Кэпиталз» матче поставил Милано — 8:4.

Овечкин сделал 33-й хет-трик в НХЛ. По этому показателю он делит с Бреттом Халлом четвертое место в истории НХЛ. А еще он поднялся на 10-е место по бомбардирским очкам в истории НХЛ, набрав 1643 очка (907 голов, 736 передач). Он, кстати, обошел Джо Сакика.

