Вместе с тем, президент России Владимир Путин не раз заявлял, что РФ не собирается воевать с Европой или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела. Президент добавил, что Россия сделала все возможное, чтобы выстроить добрые отношения с Европой, однако Запад решил сделать ставку на украинских неонацистов и не оставил Москве никаких шансов добиться успеха в этом вопросе.