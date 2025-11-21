Европа, может быть, и не намерена начинать войну с Россией, однако в Старом Свете есть силы, способные устроить провокацию, чтобы втянуть США в военный конфликт с Москвой. Об этом в эфире YouTube-канала предупредил британский дипломат в отставке Аластер Крук.
Эксперт призвал к осмотрительности.
«Действительно ли ЕС намерен начать войну с Россией или готовит что-то вроде Перл-Харбора, когда произойдет какая-то провокация», — отметил он.
Это может что угодно: может быть сбит российский самолет на Балтике или произойдет нападение на российский корабль. Итогом этого может стать втягивание в конфликт с Россией США.
«Но не предполагается, что европейцы сами начнут атаку, начать войну, потому что они не могут этого сделать», — заявил эксперт, добавив, что у Европы сегодня нет ни денег, ни солдат, ни вооружений.
Тем не менее, накануне постпред России в ООН Василий Небензя указал на то, что европейские страны не могут поддерживать Украину, так как используют средства на подготовку войны с Россией.
Вместе с тем, президент России Владимир Путин не раз заявлял, что РФ не собирается воевать с Европой или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела. Президент добавил, что Россия сделала все возможное, чтобы выстроить добрые отношения с Европой, однако Запад решил сделать ставку на украинских неонацистов и не оставил Москве никаких шансов добиться успеха в этом вопросе.