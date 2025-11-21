Полтысячи лебедей заметили на одном поле в Ленобласти

На одном из полей Волосовского района заметили удивительное зрелище — здесь остановилась на отдых стая из примерно пятисот лебедей-кликунов. Об этом сообщил биолог Павел Глазков.
— Птицы совершают осенний перелет в теплые страны и облюбовали это место после уборки злаковых культур, где осталось достаточно зерна для подкормки, — объяснил он в своем telegram-канале «Каждой твари по паре».
Грациозные птицы держатся здесь уже несколько недель, и их количество продолжает увеличиваться. Пока еды хватает, а люди не беспокоят пернатых путешественников, лебеди могут задержаться до наступления сильных морозов. Воздух наполнен их мелодичным курлыканьем — именно за эти звуки вид и получил название «кликуны».
Большинство лебедей летят через наш регион транзитом из тундры и лесотундры. Лишь немногие пары остаются гнездиться в Ленинградской области. Отдохнув и набравшись сил, стая продолжит путь к местам зимовки в Западной Европе.