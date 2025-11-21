Полтысячи лебедей заметили на одном поле в Ленобласти

Грациозные птицы держатся здесь уже несколько недель, и их количество продолжает увеличиваться. Пока еды хватает, а люди не беспокоят пернатых путешественников, лебеди могут задержаться до наступления сильных морозов. Воздух наполнен их мелодичным курлыканьем — именно за эти звуки вид и получил название «кликуны».