Женщина пережила остановку сердца и рассказала о выходе «за пределы тела»

После возвращения к жизни Элвейнс рассказала о пережитом эпизоде. По её словам, на несколько минут она будто «вышла» из собственного тела. Женщина описывает ощущение расширенного сознания, потерю чувства личности и пребывание в пространстве, похожем на «поле света». Время и физическая оболочка, как утверждает она, исчезли.