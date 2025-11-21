Ричмонд
Женщина пережила остановку сердца и рассказала о выходе «за пределы тела»

Жительница канадской провинции Альберта Кэлли Элвейнс заявила, что трехминутная остановка сердца оказала на нее глубокое воздействие. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как выяснилось, женщина вызвала скорую из-за острой боли и удушья. До приезда врачей её состояние резко ухудшилось — сердце остановилось, и она потеряла сознание. Парамедики проводили реанимацию и смогли запустить сердечную деятельность уже в машине скорой помощи.

По данным медиков, причиной критического состояния стало скопление воздуха между лёгким и грудной стенкой, которое сместило сердце и крупные сосуды. Это состояние — напряжённый пневмоторакс — требует немедленного вмешательства.

После возвращения к жизни Элвейнс рассказала о пережитом эпизоде. По её словам, на несколько минут она будто «вышла» из собственного тела. Женщина описывает ощущение расширенного сознания, потерю чувства личности и пребывание в пространстве, похожем на «поле света». Время и физическая оболочка, как утверждает она, исчезли.

Контекст её истории оказался немалым. Элвейнс сообщила, что в подростковом возрасте пережила тяжёлые семейные обстоятельства и жила на улице. С 16 лет у неё периодически случались коллапсы лёгких, которые врачи связывали с хроническим стрессом и перенесёнными травмами.

Со временем женщина восстановилась, создала семью и воспитывает двух детей. Но после остановки сердца, как она утверждает, прежние страхи и внутреннее напряжение исчезли. Элвейнс считает, что пережитое состояние помогло ей «освободиться» от давнего эмоционального груза.

Читайте также: Мрачная история Иволгинского потрошителя Кегашбека Орунбаева.