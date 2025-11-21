«Известия»: Утильсбор для автомобилей на газе могут отменить

В России рассматривается возможность освобождения владельцев газовых автомобилей от уплаты утилизационного сбора. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект плана реализации Энергетической стратегии РФ до 2050 года.
В Минэнерго подтвердили, что поддерживают введение льгот для газомоторного транспорта «хотя бы на определенный временной период». В министерстве подчеркнули, что в обновленной энергетической стратегии поставлены амбициозные цели по увеличению использования метана в качестве топлива. В настоящее время на межведомственном уровне идет согласование проекта мероприятий по реализации стратегии.
Утилизационный сбор для газовых автомобилей рассчитывается так же, как и для бензиновых. Член экспертного совета комитета по защите конкуренции Государственной думы РФ Дмитрий Тортев считает, что полное освобождение транспорта от этих сборов может способствовать росту его популярности среди граждан.
По его прогнозам, доля газомоторных автомобилей в общем объеме транспортных средств может превысить пять процентов в течение ближайших 10 лет, говорится в материале.
В то же время Правительство России утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря 2025 года. Теперь базовая ставка утильсбора будет зависеть от типа и объема двигателя автомобиля.