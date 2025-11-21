«Известия»: Утильсбор для автомобилей на газе могут отменить

В Минэнерго подтвердили, что поддерживают введение льгот для газомоторного транспорта «хотя бы на определенный временной период». В министерстве подчеркнули, что в обновленной энергетической стратегии поставлены амбициозные цели по увеличению использования метана в качестве топлива. В настоящее время на межведомственном уровне идет согласование проекта мероприятий по реализации стратегии.