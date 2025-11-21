«Автоваз» дал прогноз по продажам в 2025 году: сколько автомобилей будет реализовано

«Автоваз» прогнозирует значительное снижение продаж автомобилей Lada на внутреннем рынке в 2025 году. По оценкам компании, в России будет реализовано около 350 тысяч машин, что на 23% меньше показателей 2024 года. Эти данные озвучил глава АвтоВАЗа Максим Соколов на форуме «Транспорт России».