«Автоваз» дал прогноз по продажам в 2025 году: сколько автомобилей будет реализовано

«Автоваз» прогнозирует значительное снижение продаж автомобилей Lada на внутреннем рынке в 2025 году. По оценкам компании, в России будет реализовано около 350 тысяч машин, что на 23% меньше показателей 2024 года. Эти данные озвучил глава АвтоВАЗа Максим Соколов на форуме «Транспорт России».
Соколов сообщил, что общий объем продаж Lada с учетом экспорта составит примерно 370 тысяч автомобилей. При этом весь российский автомобильный рынок, по его мнению, достигнет 1,4 миллиона машин.
Также Соколов отметил, что осенний рост рынка был обеспечен в основном за счет импорта. Это не способствует развитию локализации производства и технологическому суверенитету страны.
В связи с ожидаемым спадом на предприятии были введены вынужденные меры. Как сообщил председатель первичной профсоюзной организации «Автоваза» Сергей Зайцев, с конца сентября действует режим неполной рабочей недели.
Специалист уточнил, что такой график работы может продлиться до полугода. Однако он будет отменен досрочно, если ситуация на автомобильном рынке улучшится и продажи стабилизируются.